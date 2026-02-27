Ισραήλ: Άνοιξαν τα καταφύγια στις μεγάλες πόλεις – Αυξήθηκαν οι δυνάμεις των ΗΠΑ στην περιοχή

Η Κυβέρνηση του Ισραήλ έδωσε εντολή να ανοίξουν τα καταφύγια σε Τελ Αβίβ, Μπερ Σεβά και Ραανανά – Σημαντική αύξηση των δυνάμεων των ΗΠΑ στη χώρα.
Σε απόλυτο συναγερμό βρίσκονται οι δυνάμεις του Ισραήλ, την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται αναποφάσιστος σχετικά με το πότε και εάν θα χτυπήσει το Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει στείλει τελεσίγραφο στην Τεχεράνη τονίζοντας ότι η υπομονή του εξαντλείται.
Δημοσιεύματα των τελευταίων εικοσιτεσσάρων ωρών επισημαίνουν πως ο Τραμπ ίσως να προτιμούσε το Ισραήλ να χτυπήσει πρώτο. Κάτι τέτοιο δεν έχει επιβεβαιωθεί από καμία πλευρά. Πάντως, στο Τελ Αβίβ βρίσκονται σε απόλυτη στρατιωτική ετοιμότητα.
Είναι χαρακτηριστικό ότι η Κυβέρνηση έδωσε εντολή να ανοίξουν τα καταφύγια σε Τελ Αβίβ, Μπερ Σεβά και Ραανανά. Οι Αρχές επισημαίνουν ότι πρόκειται για προληπτικό μέτρο, ωστόσο κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος για τις εξελίξεις.
Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις των ΗΠΑ στην περιοχή
Τουλάχιστον εννέα αμερικανικά αεροσκάφη ανεφοδιασμού προσγειώθηκαν χθες το βράδυ στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν του Ισραήλ, στο πλαίσιο της μαζικής συγκέντρωσης αμερικανικών στρατευμάτων στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με εικόνες και αναλυτές που παρακολουθούν τα δεδομένα πτήσεων.
Αυτή την εβδομάδα, αρκετά αμερικανικά αεροσκάφη ανεφοδιασμού και μεταφοράς φορτίων εντοπίστηκαν στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν, ενώ 11 μαχητικά αεροσκάφη F-22, συνοδευόμενα από αεροσκάφη υλικοτεχνικής υποστήριξης και πληρώματα, προσγειώθηκαν στην αεροπορική βάση Οβντά στο νότιο Ισραήλ. Τουλάχιστον 14 αμερικανικά αεροσκάφη ανεφοδιασμού έχουν πλέον αναπτυχθεί στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν.
Αυτά τα αεροσκάφη αναμένεται να παρέχουν υποστήριξη στα αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη που βρίσκονται στο αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford, το οποίο κατευθύνεται προς τη βόρεια ακτή του Ισραήλ, σε περίπτωση που ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διατάξει στρατιωτικές επιθέσεις κατά του Ιράν.
Η κινεζική εταιρεία πληροφοριών MizarVision δημοσίευσε νέες δορυφορικές εικόνες που δείχνουν την ανάπτυξη αμερικανικών μαχητικών αεροσκαφών F-22 στη βάση Ovda της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας.
Χθες, η εταιρεία κυκλοφόρησε φωτογραφίες που αποτελούσαν την πρώτη οπτική επιβεβαίωση της παρουσίας 11 F-22 στην αεροπορική βάση στο νότιο Ισραήλ.
Στις τελευταίες εικόνες, τα F-22 κινούνται γύρω από τη βάση, με τέσσερα από αυτά να βρίσκονται σε διάδρομο τροχοδρόμησης.
