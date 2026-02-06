Αναζήτηση
NBA: Οι Μπακς ενημέρωσαν τις υπόλοιπες ομάδες για την παραμονή του Γιάννη Αντετοκούνμπο

Σύμφωνα με τον έγκυρο δημοσιογράφο Σαμς Σαράνια, οι Μπακς ενημέρωσαν τις υπόλοιπες ομάδες του NBA ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν θα γίνει ανταλλαγή πριν την trade deadline και θα παραμείνει στο Μιλγουόκι.

Οριστικό τέλος σε κάθε σενάριο ανταλλαγής του Γιάννη Αντετοκούνμπο πριν από το trade deadline, φαίνεται πως βάζουν οι Μιλγουόκι Μπακς, οι οποίοι σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια έχουν ξεκαθαρίσει προς τις υπόλοιπες ομάδες του NBA ότι ο Έλληνας σούπερ σταρ θα παραμείνει στο ρόστερ τους τουλάχιστον έως το τέλος της σεζόν.

Όπως αναφέρει ο γνωστός insider του ESPN, το Μιλγουόκι ενημέρωσε τις ομάδες που επικοινώνησαν ότι κρατά τον Αντετοκούνμπο και πλέον στρέφεται στην ολοκλήρωση άλλων κινήσεων, με μικρότερα συμβόλαια, ενόψει της καταληκτικής ημερομηνίας των ανταλλαγών. Έτσι, το «σίριαλ» γύρω από το μέλλον του Γιάννη μεταφέρεται πλέον για το καλοκαίρι.

Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής, οι Μπακς ήρθαν σε συμφωνία με τους Φίνιξ Σανς για ανταλλαγή, με τον Κόουλ Άντονι και τον Αμίρ Κόφι να μετακομίζουν στην Αριζόνα και τους Νικ Ρίτσαρντς και Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις να καταλήγουν στο Μιλγουόκι.

Όπως αναφέρει το εν λόγω ρεπορτάζ, οι Μπακς είχαν δεχθεί αρκετές κλήσεις που αφορούσαν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ενώ παράλληλα «σκανάριζαν» την αγορά για ανταλλαγές χαμηλού κόστους. Οι τελευταίες αναζητήσεις συνεχίζονται, με το Μιλγουόκι να παραμένει ενεργό μέχρι το τέλος της ημέρας, αλλά με δεδομένο πλέον ότι ο ηγέτης της ομάδας δεν παραχωρείται.

 

sport-fm.gr

politika-kritis-ad

