Ο υπέρηχος στον λαιμό μπορεί να εντοπίσει τον κίνδυνο καρδιακής προσβολής και εγκεφαλικού

Πρόκειται για έναν απλό και ανώδυνο τρόπο για την έγκαιρη ανίχνευση κινδύνου καρδιακής ανεπάρκειας, σύμφωνα με μελέτη.
Ένας απλός υπέρηχος στα αιμοφόρα αγγεία του λαιμού μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμο εργαλείο για τον εντοπισμό ανδρών με αυξημένο κίνδυνο καρδιακής προσβολής και εγκεφαλικού, σύμφωνα με νέα βρετανική μελέτη. Να εξετάσουν το ενδεχόμενο ένταξης του υπέρηχου καρωτίδων αρτηριών στον προληπτικό έλεγχο για ασθενείς άνω των 60 ετών, συστήνουν στους γενικούς γιατρούς οι ερευνητές της μελέτης.
Οι μεγάλες αυτές αρτηρίες τροφοδοτούν με αίμα τον εγκέφαλο, το πρόσωπο και τον λαιμό και είναι συνήθως ελαστικές. Ωστόσο, σύμφωνα με τους ερευνητές, οι αρτηρίες αυτές μπορούν να σκληρύνουν λόγω ορισμένων ασθενειών και ηλικίας, οδηγώντας σε υψηλή αρτηριακή πίεση, καρδιακή ανεπάρκεια και αυξημένο κίνδυνο καρδιακής προσβολής και εγκεφαλικού.
Η εξέταση πραγματοποιείται με μια μικρή φορητή συσκευή, η οποία κινείται απαλά κατά μήκος του λαιμού. Τα αποτελέσματα αποκαλύπτουν την ευκαμψία των καρωτίδων αρτηριών, οι οποίες διατρέχουν εκατέρωθεν του λαιμού, και πόσο διατείνονται και διαστέλλονται με κάθε καρδιακό παλμό.
Στη μελέτη που διεξήγαγε το University College London (UCL) συμμετείχαν 1.631 άνδρες ηλικίας 71 έως 92 ετών. Διαπιστώθηκε ότι το 1/4 των ατόμων με τις λιγότερο εύκαμπτες αρτηρίες είχαν 2,5 φορές περισσότερες πιθανότητες να εμφανίσουν καρδιακή ανεπάρκεια σε σύγκριση με εκείνα με τις πιο εύκαμπτες αρτηρίες.
«Το υπερηχογράφημα καρωτίδων είναι μια ασφαλής, φθηνή και ανώδυνη εξέταση και τα ευρήματά μας υποδηλώνουν ότι μπορεί να προσφέρει ένα πρώιμο προειδοποιητικό σημάδι για καρδιακή ανεπάρκεια» δήλωσε η Δρ. Ατινούκε Ακινμολαγιάν, που ηγήθηκε της έρευνας στο UCL και τώρα εργάζεται ως γενική γιατρός.
«Απαιτείται περεταίρω έρευνα, ιδίως για να διαπιστωθεί αν αυτό ισχύει και για τις γυναίκες, αλλά είναι κάτι που οι γιατροί θα μπορούσαν να εξετάσουν για άτομα άνω των 60 ετών, όπου θεωρείται δυνατόν και αναγκαίο» πρόσθεσε.
Η έρευνα χρηματοδοτήθηκε εν μέρει από το Εθνικό Ινστιτούτο Έρευνας για την Υγεία και τη Φροντίδα (National Institute for Health and Care Research) και το Βρετανικό Ίδρυμα Καρδιάς (British Heart Foundation, BHF), το οποίο εκτιμά ότι περίπου 920.000 άνθρωποι στο Ηνωμένο Βασίλειο ζουν με καρδιακή ανεπάρκεια.
«Τα ευρήματα αυτής της μελέτης είναι ενδιαφέροντα και δείχνουν ότι η σκλήρυνση των αρτηριών σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο καρδιακής ανεπάρκειας, πιθανότατα επειδή η καρδιά πρέπει να δουλεύει πιο έντονα για να ξεπεράσει την αντίσταση που προκαλούν οι πιο σκληρές αρτηρίες», εξήγησε ο Μπράιαν Γουίλιαμς, επικεφαλής επιστημονικός και ιατρικός σύμβουλος του BHF.
Η έρευνα υποδεικνύει ότι για κάθε αύξηση κατά 0,16 χιλιοστά στο πάχος των αγγείων των ανδρών, ο κίνδυνος καρδιακής προσβολής αυξάνεται περίπου κατά 29%. Συνήθως, οι άνθρωποι υποβάλλονται σε αυτού του είδους το υπερηχογράφημα μόνο αν έχουν υποστεί εγκεφαλικό ή διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο. Οι ερευνητές ανέφεραν επίσης ότι όταν οι καρωτίδες γίνονται λιγότερο εύκαμπτες, δεν διαστέλλονται σωστά ώστε να επιτρέψουν τη ροή του αίματος, γεγονός που μπορεί να αυξήσει την αρτηριακή πίεση και τελικά να οδηγήσει σε καρδιακή ανεπάρκεια.
Τα ευρήματα της μελέτης δημοσιεύθηκαν στο επιστημονικό περιοδικό Journal of the American Heart Association.
