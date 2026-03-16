Όσκαρ 2026: Η ελληνικής καταγωγής Κασσάνδρα Κουλουκουντή η νικήτρια της νέας κατηγορίας των βραβείων

Η Κασσάνδρα Κουλουκουντή κέρδισε το πρώτο Όσκαρ για το κάστινγκ στην ιστορία του θεσμού για την ταινία «One Battle After Another» του Πολ Τόμας Άντερσον.

Tο πρώτο βραβείο «Όσκαρ καλύτερου κάστιγνκ» στην ιστορία του θεσμού, κέρδισε η ελληνικής καταγωγής Διευθύντρια κάστινγκ Κασσάνδρα Κουλουκουντή, η επί χρόνια στενή συνεργάτιδα του σκηνοθέτη Πολ Τόμας Άντερσον, για την ταινία «One Battle After Another».

Η Διευθύντρια κάστινγκ ανέβηκε συγκινημένη στη σκηνή για να παραλάβει το βραβείο της, θέλοντας να τιμήσει με την ομιλία της το συνδικάτο των casting directors που πίεσαν πραγματικά την Ακαδημία όλα αυτά τα χρόνια για να υιοθετήσει αυτό το σημαντικό βραβείο.

Αφιέρωσε το βραβείο σε όλους εκείνους τους διευθυντές κάστινγκ που δεν αναγνωρίστηκαν ποτέ, ούτε στα Όσκαρ αλλά συχνά ούτε καν στους συντελεστές μιας ταινίας.

Λίγα λόγια για την πορεία της

Η πορεία της Κουλουκουντή στο σινεμά ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Απόφοιτη του Κολεγίου , μπήκε στον χώρο του κινηματογράφου ως ασκούμενη στην πρώτη ταινία του Πολ Τόμας Άντερσον, το «Το παιχνίδι της τύχης» (1996).

Η συνεργασία αυτή αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς έκτοτε αποτέλεσε μια σταθερή συνεργάτρια του σκηνοθέτη αναλαμβάνοντας το καστ στο σύνολο σχεδόν της φιλμογραφίας του, συμβάλλοντας έτσι στη δημιουργία χαρακτήρων που έχουν ταυτιστεί με τις ταινίες του Άντερον, όπως τον Ντάνιελ Πλέινβιου που υποδύθηκε ο Ντάνιελ Ντέι Λιούις στο «Θα χυθεί αίμα» ή τον Φρέντι Κούελ του Χόακιν Φίνιξ στο «The Master».

Πέρα από τις δύο παραπάνω ταινίες, έχει συνεργαστεί με τον Άντερσον στη «Μανόλια» (1999), το «Έμφυτο ελάττωμα» (2014), την «Αόρατη κλωστή» (2017) και στο «Πίτσα γλυκόριζα» (2021)

Παράλληλα, έχει συμμετάσχει στο casting πολλών άλλων γνωστών ταινιών, όπως το «Φαντάσματα εφηβείας» και το Her (πάλι με τον Χόακιν Φίνιξ στον πρωταγωνιστικό ρόλο), ενώ έχει εργαστεί και ως παραγωγός σε κινηματογραφικά πρότζεκτ.

Για την ταινία «One Battle After Another» η Κασσάνδρα Κουλουκουντή και οι συνεργάτες της πραγματοποίησαν μια από τις πιο απαιτητικές διαδικασίες κάστινγκ της καριέρας τους, διότι κλήθηκαν να συνδυάσουν καταξιωμένους ηθοποιούς με νέα ταλέντα.

Μια τέτοια περίπτωση νέας ηθοποιού ήταν και η Τσέις Ινφίνιτι, η οποία υποδύεται έναν από τους βασικούς ρόλους της ταινίας, την Γουίλα. Η Ινφίνιτι ερμηνεύει την κόρη του Λεονάρντο Ντι Κάπριο, ενός ένοπλου αγωνιστή. «Είναι το παιδί δύο επαναστατών επομένως θα έπρεπε και η ίδια να έχει ένα ανάλογο παρουσιαστικό», είχε δηλώσει η Κουλουκουντή εξηγώντας ότι για τον συγκεκριμένο χαρακτήρα είχε επισκεφθεί όλες τις σχολές πολεμικών τεχνών στο Λος Άντζελες προκειμένου να βρει την κατάλληλη γυναίκα για να την υποδυθεί.