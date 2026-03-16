Όσκαρ 2026: Οι μεγάλοι νικητές

Η πιο σπουδαία βραδιά της έβδομης τέχνης ολοκληρώθηκε και η 98η τελετή απονομής των Όσκαρ είχε σημαντικές βραβεύσεις, αστέρες του Χόλιγουντ, λάμψη, συγκίνηση και ελάχιστες ανατροπές.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στο Dolby Theatre του Λος Άντζελες, με παρουσιαστή τον Κόναν Ο’Μπράιαν και μεγάλο πρωταγωνιστή το «One Battle After Another» του Πολ Τόμας Άντερσον. Η ταινία απέσπασε έξι βραβεία, ανάμεσά τους εκείνα της Καλύτερης Ταινίας και της Σκηνοθεσίας.

Το θρίλερ κυριάρχησε στις βραβεύσεις, κερδίζοντας επίσης τα βραβεία Διασκευασμένου Σεναρίου, Μοντάζ, Κάστινγκ και Β’ Ανδρικού Ρόλου για τον Σον Πεν.

Στη δεύτερη θέση των νικών βρέθηκε το «Sinners», το οποίο συγκέντρωσε τέσσερα βραβεία, μεταξύ των οποίων το Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου, το Πρωτότυπο Σενάριο και την Πρωτότυπη Μουσική.

Στις βασικές ερμηνευτικές κατηγορίες, ο Μάικλ Μπ. Τζόρνταν κέρδισε το πρώτο Όσκαρ της καριέρας του, εκείνο του Α’ Ανδρικού Ρόλου, για την ταινία «Sinners». Ο ηθοποιός ενσάρκωσε δύο δίδυμους γκάγκστερ, που εξεγείρονται εναντίον της Αμερικής του φυλετικού διαχωρισμού και υποχθόνιων δυνάμεων. Ο 39χρονος Αμερικανός μπαίνει έτσι στο ολιγομελές κλαμπ των μαύρων πρωταγωνιστών,

που εξασφαλίζουν την κορυφαία αυτή διάκριση της αμερικανικής ακαδημίας κινηματογράφου. Επικράτησε των Τιμοτέ Σαλαμέ (Marty Supreme), Λεονάρντο ΝτιΚάπριο (One Battle After Another), Ίθαν Χοκ (Blue Moon) και του Βάγκνερ Μόουρα (Μυστικός Πράκτορας).

Στην κατηγορία Α’ Γυναικείου Ρόλου, η Τζέσι Μπάκλεϊ απέσπασε το βραβείο για την ερμηνεία της στο «Hamnet», όπου υποδύεται μία μητέρα που χάνει τον γιο της. «Ευχαριστώ τις απίστευτες γυναίκες που στέκομαι δίπλα τους», είπε η ηθοποιός στον σύντομο λόγο που εκφώνησε κατά την παραλαβή του αγαλματιδίου. «Εμπνέομαι από την τέχνη και την καρδιά σας και θέλω να συνεργαστώ με κάθε μία από εσάς», πρόσθεσε. Στη συνέχεια ευχαρίστησε τον σύντροφό της, Φρεντ, λέγοντας: «Σ’ αγαπώ. Είσαι ο πιο απίστευτος μπαμπάς. Είσαι ο καλύτερός μου φίλος και θέλω να κάνω 20.000 μωρά ακόμα μαζί σου».

Αντίστοιχα, η Έιμι Μάντιγκαν τιμήθηκε με το Όσκαρ Β’ Γυναικείου Ρόλου για την ταινία «Weapons», σαράντα χρόνια μετά την πρώτη της υποψηφιότητα.

Το «Frankenstein» ξεχώρισε στις τεχνικές κατηγορίες, κερδίζοντας τρία βραβεία: Σχεδιασμό Παραγωγής, Κοστούμια και Μακιγιάζ.

Cassandra Kulukundis: Η Ελληνίδα που κέρδισε Όσκαρ και έγραψε ιστορία

Η Cassandra Kulukundis τιμήθηκε με το πρώτο Όσκαρ κάστινγκ, που δόθηκε ποτέ από την Ακαδημία Κινηματογράφου, για την ταινία «One Battle After Another».

Η Cassandra Kulukundis είναι μία από τις σημαντικότερες σύγχρονες casting directors στον αμερικανικό κινηματογράφο, με καριέρα που εκτείνεται σε περισσότερες από δύο δεκαετίες και με σημαντική επιρροή στη διαμόρφωση των καστ πολλών γνωστών ταινιών.

Γεννήθηκε το 1971 στις Ηνωμένες Πολιτείες και προέρχεται από γνωστή ελληνοαμερικανική οικογένεια. Είναι εγγονή του εφοπλιστή Manuel E. Kulukundis, μέλους της ιστορικής οικογένειας Kulukundis που διακρίθηκε διεθνώς στον χώρο της ναυτιλίας. Παρότι μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον με ισχυρή επιχειρηματική παράδοση, η ίδια στράφηκε προς τον χώρο του κινηματογράφου και των τεχνών. Σπούδασε στο Vassar College, από όπου αποφοίτησε το 1993, και λίγο αργότερα ξεκίνησε να εργάζεται στη βιομηχανία του κινηματογράφου.

Μεταξύ των σημαντικότερων ταινιών στις οποίες εργάστηκε ως casting director βρίσκονται οι «Magnolia», «Punch-Drunk Love», «There Will Be Blood», «The Master», «Inherent Vice», «Phantom Thread» και «Licorice Pizza».

Οι μεγάλοι νικητές των Όσκαρ 2026

Καλύτερη Ταινία

One Battle After Another

Σκηνοθεσία

Paul Thomas Anderson – One Battle After Another

Α’ Ανδρικός Ρόλος

Michael B. Jordan – Sinners

Α’ Γυναικείος Ρόλος

Jessie Buckley – Hamnet

Β’ Ανδρικός Ρόλος

Sean Penn – One Battle After Another

Β’ Γυναικείος Ρόλος

Amy Madigan – Weapons

Πρωτότυπο Σενάριο

Sinners – Ryan Coogler

Διασκευασμένο Σενάριο

One Battle After Another – Paul Thomas Anderson

Διεθνής Ταινία

Sentimental Value (Νορβηγία)

Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων

K-Pop Demon Hunters

Ταινία Κινουμένων Σχεδίων Μικρού Μήκους

The Girl Who Cried Pearls

Ταινία Μικρού Μήκους Live Action

The Singers

Two People Exchanging Saliva (ισοπαλία)

Ντοκιμαντέρ

Mr. Nobody Against Putin

Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους

All the Empty Rooms

Πρωτότυπη Μουσική

Ludwig Göransson – Sinners

Πρωτότυπο Τραγούδι

Golden – K-Pop Demon Hunters

Φωτογραφία

Autumn Durald Arkapaw – Sinners

Μοντάζ

One Battle After Another

Ήχος

F1

Σχεδιασμός Παραγωγής

Frankenstein

Κοστούμια

Frankenstein

Μακιγιάζ και Κομμώσεις

Frankenstein

Οπτικά Εφέ

Avatar: Fire and Ash

Κάστινγκ

Cassandra Kulukundis – One Battle After Another