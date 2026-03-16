Όσκαρ 2026: Σάρωσε η ταινία «Μια μάχη μετά την άλλη» – Όλοι οι μεγάλοι νικητές

Ακολουθεί κατάλογος των βραβεύσεων στις σημαντικότερες κατηγορίες κατά την 98η τελετή απονομής των Όσκαρ, η οποία οργανώθηκε χθες Κυριακή το βράδυ στο Χόλιγουντ από την αμερικανική ακαδημία κινηματογράφου.

Το απρόβλεπτο θρίλερ «Μια μάχη μετά την άλλη», που παρακολουθεί τις περιπέτειες εξτρεμιστών της άκρας αριστεράς σε μια Αμερική που αδυνατεί να συμβιβαστεί με τον εαυτό της, κέρδισε το βράδυ Όσκαρ καλύτερης ταινίας, θριαμβεύοντας στη λαμπερή βραδιά που οργάνωσε η αμερικανική ακαδημία κινηματογράφου, με συνολικά έξι αγαλματίδια, ανάμεσά τους αυτό για την καλύτερη σκηνοθεσία, που έλαβε ο Πολ Τόμας Άντερσον.

Επικράτησε του φιλμ «Αμαρτωλοί» —της κυριότερης αντίπαλης υποψηφιότητας, που… περιορίστηκε σε τέσσερα βραβεία—, καθώς και άλλων τριών που εξήρε η κριτική, των Marty Supreme, «Άμνετ» και «Μυστικός πράκτορας»

Η ιρλανδή Τζέσι Μπάκλεϊ κέρδισε το Όσκαρ πρώτου γυναικείου ρόλου, για την έξοχη ενσάρκωση της μητέρας την οποία στοιχειώνει ο θάνατός του γιου της στην ταινία «Άμνετ». Στην τραγωδία αυτή, εμπνευσμένη από τη ζωή του Γουίλιαμ Σέξπιρ, ενσαρκώνει τη σύζυγο του άγγλου δραματουργού, την οποία τσακίζει η αρρώστια που της παίρνει το παιδί, προτού βρει κάθαρση στο θέατρο του άνδρα της. Επικράτησε των Ρόουζ Μπερν (If I Had Legs I’d Kick You), Έμα Στόουν («Bugonia»), Ρενάτε Ράινσβε («Συναισθηματική αξία») και Κέιτ Χάντσον (Song Sang Blue).

Ο Μάικλ Μπι Τζόρνταν έλαβε από πλευράς του το Όσκαρ πρώτου ανδρικού ρόλου, για την ενσάρκωση δυο δίδυμων γκάγκστερ που εξεγείρονται εναντίον της Αμερικής του φυλετικού διαχωρισμού και υποχθόνιων δυνάμεων στο φιλμ «Αμαρτωλοί» (Sinners). Ο 39χρονος Αμερικανός μπαίνει έτσι στο αξιοσημείωτα ολιγομελές κλαμπ των μαύρων πρωταγωνιστών που εξασφαλίζουν την κορυφαία αυτή διάκριση της αμερικανικής ακαδημίας

κινηματογράφου, μετά τους Σίντνεϊ Πουατιέ, Ντένζελ Ουάσιγκτον, Φόρεστ Γουίτακερ και Γουίλ Σμιθ. Επικράτησε των Τιμοτέ Σαλαμέ (Marty Supreme), Λεονάρντο ΝτιΚάπριο («Μια μάχη μετά την άλλη»), Ίθαν Χοκ (Blue Moon) και του βραζιλιάνου Βάγκνερ Μόουρα («Μυστικός Πράκτορας»).

Καλύτερης ταινίας

«Μια μάχη μετά την άλλη»

Σκηνοθεσίας

Πολ Τόμας Άντερσον, «Μια μάχη μετά την άλλη»

Α΄ γυναικείου ρόλου

Τζέσι Μπάκλεϊ, «Άμνετ»

Α΄ ανδρικού ρόλου

Μάικλ Μπι Τζόρνταν, «Αμαρτωλοί»

Β΄ γυναικείου ρόλου

Έιμι Μάντιγκαν, Weapons

Β΄ ανδρικού ρόλου

Σον Πεν, «Μια μάχη μετά την άλλη»

Ξένης ταινίας

«Συναισθηματική αξία» (Νορβηγία)

Καλύτερης ταινίας animation

ΚPop Demon Hunters

Καλύτερου ντοκιμαντέρ

Mr. Nobody against Putin