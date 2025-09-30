Ρέθυμνο:Επί 4 μήνες απλήρωτοι για τις υπερωρίες τους οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου

Επί 4 μήνες απλήρωτοι για τις υπερωρίες τους οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου

Ζητούν εξηγήσεις και διαφάνεια σε όλες τις δαπάνες

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας χθες στο νοσηλευτικό ίδρυμα

Για εμπαιγμό κατηγορούν τη διεύθυνση διοικητικής υπηρεσίας του νοσοκομείου Ρεθύμνου οι εργαζόμενοι καθώς, όπως καταγγέλλουν, δεν έχουν λάβει τα ποσά που αντιστοιχούν στις δεδουλευμένες υπερωρίες τους εδώ και τέσσερις μήνες, χωρίς ταυτόχρονα να έχουν λάβει εξηγήσεις για το λόγο που συμβαίνει αυτό.

Σύμφωνα με τους εργαζόμενους, η διοίκηση επικαλείται λόγους νομιμότητας για τον τρόπο πληρωμής.

Χθες οι εργαζόμενοι προχώρησαν σε στάση εργασίας και συνέλευση και ακολούθως σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στον αύλειο χώρο του νοσοκομείου. Αξίζει να σημειωθεί πως χθες και με αφορμή την διαμαρτυρία η 7η ΥΠΕ Κρήτης έστειλε ανακοίνωση στα ΜΜΕ με την οποία διευκρινίζει πως το ποσό του τρίτου τριμήνου για τις υπερωρίες έχει εκταμιευτεί. Επομένως τα χρήματα υπάρχουν στο ταμείο του νοσοκομείου αλλά δεν έχουν καταβληθεί στους εργαζόμενους.

Η ανακοίνωση της ΥΠΕ:

“Σε απάντηση του δημοσιεύματος της 25ης Σεπτεμβρίου 2025, το οποίο αναφέρεται στην τρίωρη στάση εργασίας (10:00 – 13:00) που προγραμματίζεται για τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου από τους εργαζόμενους του Νοσοκομείου Ρεθύμνου, οι οποίοι καταγγέλλουν την απαράδεκτη καθυστέρηση τεσσάρων μηνών στην καταβολή των δεδουλευμένων υπερωριών του προσωπικού, η Διοίκηση της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης (7η Υ.Πε) με ανακοίνωσή της ενημερώνει ότι, σύμφωνα με το έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (αρ. πρωτ. Β1.α/οικ. 31418, 14/07/2025), η εν λόγω Υπηρεσία εκταμίευσε την ειδική επιχορήγηση για την πληρωμή των εφημεριών και υπερωριών του τρίτου (3ου) τριμήνου στις 24 Ιουλίου 2025”.

Όπως τόνισε σε δηλώσεις του στα ΜΜΕ ο Γιώργος Γεωργακάκης, πρόεδρος των εργαζομένων στο νοσοκομείο, το προσωπικό έχει να πληρωθεί τέσσερις μήνες υπερωρίες και νυχτερινά. “Υπάρχει μια μεγάλη κοροϊδία εκ μέρους της διεύθυνσης της διοικητικής υπηρεσίας. Υπάρχει ένας εκβιασμός ότι αν γίνει έλεγχος θα πρέπει να γυρίσουμε χρήματα πίσω, μας λένε ότι είναι παράνομος ο τρόπος της πληρωμής.

Εμείς ζητάμε οικονομικό έλεγχο και διαφάνεια σε όλες τις δαπάνες του νοσοκομείου τα τελευταία πέντε χρόνια. Να δούμε που έχουν πάει τα κονδύλια του νοσοκομείου.

Τα λεφτά υπάρχουν στο ταμείο του νοσοκομείου αλλά δεν τα έχουν δώσει σε εμάς, δεν ξέρουν λένε πως να τα μοιράσουν. Ψάχνουν τη νομιμότητα. Θα απευθυνθούμε σε ανεξάρτητη αρχή να κάνει έλεγχο”, είπε.

Από την πλευρά του ο Κώστας Τολίκας, εκπρόσωπος των εργαζομένων στο Δ.Σ. του νοσοκομείου υπογράμμισε πως “όλη η διαδικασία έχει κολλήσει σε διοικητικά τερτίπια, συγκεκριμένων ανθρώπων που για λόγους που μόνο οι ίδιοι γνωρίζουν δημιουργούν αυτό το κώλυμα στο να πληρωθούν οι συνάδελφοι την υπερωριακή τους απασχόληση. Δεν έχω πάρει απάντηση. Αν και υπήρξαν κάποιες συναντήσεις. ολοκληρωμένη απάντηση δεν πήρα ποτέ. Αύριο (σήμερα) που έχει διοικητικό συμβούλιο ευελπιστώ ότι θα πάρω μια απάντηση.

Γενικά υπάρχει ένα θολό τοπίο γύρω από το πως πληρώνονται οι εργαζόμενοι, τι πρέπει και τι δεν πρέπει να παίρνουν, ήρθαν στην επιφάνεια νόμοι που ισχύουν από το 2015 και ξαφνικά τους θυμήθηκαν το 2025. Δεν καταλαβαίνω το κώλυμα. Τα χρήματα από τα κεντρικά δίδονται, αλλά εμείς δεν τα παίρνουμε. Προβάλλουν από τη διοίκηση κατά καιρούς διάφορες αιτιάσεις. Τη μια θέλουν να υπογράφουμε τα ποσά που παίρνουμε. Να υπογράφουμε αλλά αν δε συμφωνεί το ποσό με τις υπερωρίες; Γίνονται εκβιασμοί εκ των έσω, ότι δηλαδή αν δεν υπογράψει κάποιος δεν θα πληρωθεί ο συνάδελφος. Όλα αυτά έχουν δημιουργήσει μια κατάσταση ασφυκτική. Δεν έχουμε στοιχεία ότι υπάρχει μείωση στο κονδύλι, οπότε είναι απορίας άξιο γιατί δεν καταβάλλονται τα χρήματα των υπερωριών. Το πρόβλημα αυτό υπήρξε και πριν από μια δεκαετία περίπου, από τότε έως και σήμερα ωστόσο δεν είχε δημιουργηθεί ανάλογη κατάσταση”.

Στο πλευρό των εργαζομένων βρίσκονται οι γιατροί του νοσηλευτικού ιδρύματος. Όπως είπε χαρακτηριστικά η πρόεδρος της Ένωσης γιατρών ΕΣΥ, Πέλλα Νεονάκη, είναι απαράδεκτη η καθυστέρηση της καταβολής των χρωστούμενων υπερωριών του προσωπικού από την οικονομική διεύθυνση του νοσοκομείου. Δεν μας αφορά το γιατί, το ρωτήσαμε δεν καταλάβαμε ποτέ, επικαλούνται θέματα νομιμότητας, δεν καταλάβαμε πραγματικά ποτέ το λόγο που οι εργαζόμενοι έχουν 4 μήνες να πληρωθούν τις υπερωρίες τους”. Η ίδια σημείωσε πως οι εργαζόμενοι εξαναγκάζονται σε υπερωρίες, διαφορετικά δε θα λειτουργήσουν τα τμήματα και οι κλινικές. “Είναι υποχρεωτικό από την εργοδοσία τους και εφόσον τους υποχρεώνει, οφείλει να τους αποζημιώσει έγκαιρα και στο τελευταίο ευρώ.

Δεν διαπραγματευόμαστε, ζητάμε να καταβληθούν τα ποσά και για τους τέσσερις μήνες. Από την άλλη οι εργαζόμενοι με το μισθό που παίρνουν δεν μπορούν να βγάλουν το μήνα. Είναι άμεση η ανάγκη να τους καταβληθούν τα παραπάνω χρήματα που παίρνουν από τις υπερωρίες για να καλύψουν τις αυξημένες υποχρεώσεις τους. Αν δεν καταβληθούν μέσα στο επόμενο δεκαήμερο και οι τέσσερις μήνες θα συνεχίσουμε τις κινητοποιήσεις και μέσα από γενική συνέλευση θα αποφασίσουμε πως θα κινηθούμε περαιτέρω”.

Η κα Νεονάκη τόνισε επίσης πως ζητούμενο για το προσωπικό του νοσοκομείου είναι να υπάρχει πλήρης διαφάνεια στο πως καταγράφονται, υπολογίζονται και αποζημιώνονται οι υπερωρίες, τα επιδόματα, όλες οι απολαβές του προσωπικού του νοσοκομείου. «Να γίνει με έναν τρόπο δηλαδή που ξεκάθαρα να γνωρίζουν τι παίρνουν».