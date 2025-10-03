Ρέθυμνο:Η πρεμιέρα της SOCCA Premier League και η κλήρωση στο TUI SOCCA Champions League ανεβάζουν τους τόνους στο μίνι ποδόσφαιρο

Με τον πιο δυναμικό τρόπο και με πολλές υποσχέσεις καλωσορίζει τον Οκτώβριο ο κόσμος του μίνι ποδοσφαίρου, που κινείται με ιλιγγιώδεις ρυθμούς.

Η δράση σε αυτόν τον γαλαξία θα κορυφωθεί από τις 16 έως τις 22 Οκτωβρίου στο Ρέθυμνο, όπου θα διεξαχθούν διαδοχικά τo TUI SOCCA Champions League σε επίπεδο συλλόγων και το SOCCA Aegean Cup με τη συμμετοχή εθνικών ομάδων ανδρών και γυναικών.

Η αντίστροφη μέτρηση ενόψει της σέντρας στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση του πλανήτη αρχίζει αύριο, Παρασκευή, 03 Οκτωβρίου 2025, στις 20:00 με την πραγματοποίηση της κλήρωσης η οποία θα μεταδοθεί απ’ ευθείας από το κανάλι της International SOCCA Federation στο YouTube.

H κλήρωση αφορά και τα τρία «μονοπάτια» της διοργάνωσης που είναι το «Champions», το «Contracts» και το «Conference» στα οποία θα υπάρχει και πολυάριθμη συμμετοχή ελληνικών ομάδων, συμπεριλαμβανομένων και των προερχόμενων από το Ρέθυμνο.

Στο TUI Socca Champions League 2025 θα συμμετάσχουν 106 ομάδες από 70 πόλεις και από 40 χώρες και των πέντε ηπείρων, ενώ εκτιμάται ότι στο Ρέθυμνο θα εισρεύσουν πάνω από 2.000 επισκέπτες.

Ως trailer του TUI SOCCA Champions League 2025 λειτουργεί η λαμπερή πρεμιέρα της νεοπαγούς στην Ελλάδα SOCCA Premier League στο πλαίσιο της οποίας, την Τετάρτη, 02 Οκτωβρίου 2025, διεξήχθησαν 10 αγώνες πολύ υψηλού επιπέδου.

Οι Cometas, οι San Antonio, οι Smixiside και οι Magufana δεν συνάντησαν δυσκολίες και επικράτησαν άνετα φανερώνοντας από την πρώτη κιόλας αγωνιστική τις δυνατότητες και τις φιλοδοξίες τους.

Τα υπόλοιπα έξι ματς κρίθηκαν στο όριο, με διαφορά ενός ή δύο γκολ, προσφέροντας έντονες συγκινήσεις. Ξεχώρισε η αναμέτρηση Αλκοολικός Αστέρας – W Rizz, στην οποία οι φιλοξενούμενοι πήραν τους τρεις βαθμούς με… buzzer beater στο τελευταίο λεπτό απέναντι στους Πρωταθλητές Θεσσαλονίκης της περυσινής ΟΠΑΠ Unileague.

Οι Ζιγκολο και οι Apache, αν και έδειχναν να «καθαρίζουν» εύκολα, χρειάσθηκε να… ιδρώσουν στο φινάλε για να επιβληθούν, ενώ οι Klika x Favelas και οι Galatsicos πέτυχαν δύσκολες νίκες απέναντι στους Bandoleros και στον ΠΑΣ Νάξου, αποδεικνύοντας ότι πρόκειται για τέσσερις ομάδες που έχουν τα φόντα να πρωταγωνιστήσουν.

Ο αγώνας Betis SKG – Unlucky Strickers διατήρησε το ενδιαφέρον του μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, με τους δεύτερους να κρατούν το προβάδισμα (3-2) και να εκκινούν με επιτυχία.

Το Ρέθυμνο θα φιλοξενήσει, όπως και το 2024, δυο διοργανώσεις μεγάλου βεληνεκούς, αποτελώντας για μια εβδομάδα το επίκεντρο της παγκόσμιας προσοχής του μίνι ποδοσφαίρου.

Από τις 16 έως τις 20 Οκτωβρίου θα διεξαχθεί στο ανακαινισμένο εμβληματικό γήπεδο της Σοχώρας το TUI SOCCA Champions League στο οποίο αναμένεται να συμμετάσχουν πάνω από 100 ομάδες από 40 χώρες και των πέντε ηπείρων.

Θα ακολουθήσει στις 21 και 22 Οκτωβρίου, επίσης στη Σοχώρα, το SOCCA Aegean Cup με τη συμμετοχή τεσσάρων Εθνικών ομάδων ανδρών και τεσσάρων Εθνικών ομάδων γυναικών.

Αμφότερες οι διοργανώσεις διεξάγονται με την ευθύνη της Διεθνούς Ομοσπονδίας (International SOCCA Federation) και με την αιγίδα και την αμέριστη υποστήριξη του Υπουργείου Τουρισμού, του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, της Περιφέρειας Κρήτης, της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, του Δήμου Ρεθύμνης και της ΕΠΣ Σάλας, μέλους της ΕΠΟ.