Σχεδιάζοντας την πράσινη ενεργειακή μετάβαση για το Δήμο Αμαρίου

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στην Αγία Φωτεινή Αμαρίου, συνάντηση εργασίας του Ευρωπαϊκού έργου LOGREENER1, με τη συνεργασία του Δήμου Αμαρίου και του Εργαστηρίου Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων, της Σχολής Χημικών Μηχανικών & Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Στόχος της συνάντησης ήταν ο συμμετοχικός σχεδιασμός για την πράσινη ενεργειακή μετάβαση και η υποστήριξη του Δήμου Αμαρίου στη μετάβαση προς ένα δίκαιο, πράσινο και ενεργειακά αυτόνομο μέλλον.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης:

• συζητήθηκαν οι προτεραιότητες της πράσινης μετάβασης στο Δήμο Αμαρίου,

• αποφασίστηκε η δημιουργία ομάδας εργασίας με εκπροσώπους του Δήμου και της τοπικής κοινωνίας,

• παρουσιάστηκαν παραδείγματα εφαρμογών, όπως η ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων, η αξιοποίηση φωτοβολταϊκών και η ενεργειακή αυτονομία τοπικών δομών, όπως η Μονή Ασωμάτων.

Το Πολυτεχνείο Κρήτης θα υποστηρίξει τον Δήμο με τεχνική καθοδήγηση και δράσεις κατάρτισης, ενώ ο Δήμος θα συμβάλει ενεργά με δεδομένα, στελέχη και συνεχή διάλογο με την κοινωνία.

Τι είναι η κοινοτική πρωτοβουλία LOGREENER

Η κοινοτική πρωτοβουλία LOGREENER (Local Green Energy Transition) υποστηρίζει τις τοπικές αρχές στον σχεδιασμό και την εφαρμογή σχεδίων βιώσιμης ενέργειας και κλιματικής ουδετερότητας, με έμφαση στον συμμετοχικό διάλογο, την μεταφορά τεχνογνωσίας και την ενίσχυση τοπικών δεξιοτήτων. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Interreg Euro-MED και φέρνει κοντά πανεπιστήμια, δήμους και αναπτυξιακούς φορείς από όλη τη Μεσόγειο.

Κεντρικό εργαλείο του έργου είναι η εργαλειοθήκη LOGREENER, η οποία βασίζεται στην καινοτόμο πλατφόρμα Βιώσιμου Ενεργειακού Σχεδιασμού (COMPOSE Toolbox) – επίσης δημιούργημα του Εργαστηρίου Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης. Σημειώνεται ότι η εργαλειοθήκη COMPOSE έχει εφαρμοστεί πιλοτικά σε 11 χώρες της Μεσογείου, με πάνω από 2.500 χρήστες και περισσότερους από 300 φορείς που το αξιοποιούν για βιώσιμο ενεργειακό σχεδιασμό, ενώ είχε επιλεχθεί ως φιναλίστ για τα βραβεία REGIOSTARS 2023.. Η εργαλειοθήκη προσφέρει πρακτικά εργαλεία, βάσεις δεδομένων και οδηγούς που βοηθούν τις τοπικές αρχές:

• να χαρτογραφήσουν τις ενεργειακές τους ανάγκες,

• να σχεδιάσουν έργα με τεχνικά, κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια,

• να παρακολουθήσουν την υλοποίηση και τα αποτελέσματά τους.

Παράλληλα, συνοδεύεται από ένα ολοκληρωμένο πακέτο εκπαίδευσης στελεχών, ώστε οι τοπικοί φορείς να μπορούν να αξιοποιήσουν άμεσα τα εργαλεία για τον σχεδιασμό δράσεων.

Η συνάντηση αποτέλεσε σημαντικό βήμα για την πράσινη ενεργειακή μετάβαση του Δήμου Αμαρίου, αναδεικνύοντας τη σημασία της συνεργασίας αυτοδιοίκησης, ακαδημαϊκής κοινότητας και πολιτών. Το επόμενο διάστημα θα ακολουθήσουν εκπαιδευτικές δράσεις και διαβουλεύσεις με την ομάδα εργασίας και την τοπική κοινωνία, ώστε η πράσινη μετάβαση να γίνει υπόθεση όλων.