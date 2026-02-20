Αναζήτηση
Συνάντηση του Δημάρχου Ηρακλείου με την Πρέσβειρα της Ιρλανδίας

Συνάντηση με την Πρέσβειρα της Ιρλανδίας στην Ελλάδα Ciara O’Floinn πραγματοποίησε ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός το πρωί της Παρασκευής 20/2 στη Λότζια, παρουσία και του Επίτιμου Προξένου της Ιρλανδίας στη Κρήτη Γιάννη Ξενικάκη.

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου καλωσόρισε στο Ηράκλειο την Πρέσβειρα της Ιρλανδίας, αναφέρθηκε στους διαχρονικούς δεσμούς φιλίας των δυο λαών, σε επί μέρους συνεργασίες που αναπτύσσονται στον πολιτιστικό και τον τουριστικό τομέα, στη σημασία των δράσεων προβολής και εξωστρέφειας της πόλης, αλλά και σε τρόπους που μπορούν να την ενισχύσουν, όπως είναι η ανάδειξη των Ενετικών Τειχών του Ηρακλείου.

Η Πρέσβειρα της Ιρλανδίας στην Ελλάδα από την πλευρά της, αναφέρθηκε στο ολοένα αυξανόμενο τουριστικό ρεύμα Ιρλανδών πολιτών προς την Ελλάδα και ιδιαίτερα προς την Κρήτη, το οποίο παρουσιάζει ισχυρή δυναμική και το 2026, καθώς και στη διεύρυνση των ηλικιακών ορίων των Ιρλανδών ταξιδιωτών που επιλέγουν τον τόπο μας. Παράλληλα, εξέφρασε τη διάθεση να συμβάλλει σε κάθε προσπάθεια ανάπτυξης νέων συνεργειών του Δήμου Ηρακλείου με φορείς της Ιρλανδίας.

Αλέξης Καλοκαιρινός και Ciara O’Floinn αναφέρθηκαν επίσης στον σημαντικό ρόλο του Επίτιμου Προξένου της Ιρλανδίας στη Κρήτη Γιάννη Ξενικάκη και στο τέλος της συνάντησης αντάλλαξαν συμβολικά αναμνηστικά δώρα.

Λεβαδειακός – ΟΦΗ 0-1: Ψυχή, πάθος και...

0
Με εμφάνιση υψηλής αγωνιστικής έντασης και ψυχικής ανθεκτικότητας, ο...

Σήμερα η μεγάλη μέρα του ΟΦΗ για...

0
Με φόντο μια ιστορική πρόκριση στον τελικό του Κυπέλλου...

Λεβαδειακός – ΟΦΗ 0-1: Ψυχή, πάθος και πρόκριση στον τελικό για τον ηρωικό ΟΦΗ
