Τι αλλάζει για τα προϊόντα ΠΟΠ και ΠΓΕ: Παραβάσεις και πρόστιμα

Τι προβλέπει η νέα υπουργική απόφαση για αξιολόγηση παραβάσεων, πρόστιμα και διοικητικά μέτρα για παραβάσεις ΠΟΠ και ΠΓΕ.
Ένα σαφώς πιο αυστηρό και δομημένο πλαίσιο ελέγχων και κυρώσεων τίθεται σε εφαρμογή για τα προϊόντα Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) και Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ), μετά τη δημοσίευση της σχετικής υπουργικής απόφασης σε ΦΕΚ.
Η ρύθμιση έρχεται να εξειδικεύσει τον τρόπο με τον οποίο αξιολογούνται οι παραβάσεις και υπολογίζονται τα πρόστιμα, δίνοντας έμφαση στην προστασία της αξιοπιστίας των ποιοτικών σημάτων και της αξίας τους στην αγορά.
Πώς αξιολογείται μια παράβαση
Σύμφωνα με το νέο πλαίσιο, κάθε παράβαση αξιολογείται βάσει συγκεκριμένων συντελεστών, οι οποίοι συνδυάζονται για να διαμορφώσουν τη συνολική βαθμολογία της υπόθεσης. Ειδικότερα, λαμβάνονται υπόψη τα εξής:
1. Βαθμός επικινδυνότητας της παράβασης
Η σοβαρότητα της παράβασης βαθμολογείται σε κλίμακα από 1 έως 8. Παραβάσεις χαμηλής σοβαρότητας λαμβάνουν χαμηλή βαθμολογία, ενώ ιδιαίτερα σοβαρές παραβάσεις βαθμολογούνται υψηλότερα. Για τον προσδιορισμό της επικινδυνότητας συνεκτιμώνται, μεταξύ άλλων, η ποσότητα του προϊόντος, η διάρκεια της μη συμμόρφωσης, η συμμετοχή του προϊόντος ΠΟΠ ή ΠΓΕ στον κύκλο εργασιών της επιχείρησης και το αν η παράβαση πλήττει ή υπονομεύει τη φήμη της προστατευόμενης ένδειξης.
2. Πλήθος παραβάσεων
Όταν διαπιστώνεται μία μόνο κατηγορία ή περίπτωση παράβασης, δεν προστίθεται επιπλέον βαθμός. Αν διαπιστωθούν παραβάσεις σε δύο κατηγορίες ή περιπτώσεις, προστίθεται ένας βαθμός, ενώ σε τρεις ή περισσότερες κατηγορίες ή περιπτώσεις η προσαύξηση φτάνει τους δύο βαθμούς.
3. Μέγεθος της επιχείρησης
Το οικονομικό μέγεθος της επιχείρησης επηρεάζει επίσης τη βαθμολογία. Πολύ μικρές επιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο εργασιών έως 300.000 ευρώ δεν λαμβάνουν επιπλέον βαθμούς, ενώ η βαθμολογία αυξάνεται κλιμακωτά έως και τέσσερις βαθμούς για επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών άνω των 8 εκατ. ευρώ.
4. Υποτροπή
Σε περίπτωση επανάληψης της ίδιας κατηγορίας παράβασης εντός της τελευταίας πενταετίας, η βαθμολογία αυξάνεται κατά έναν βαθμό για μία υποτροπή και έως δύο βαθμούς όταν υπάρχουν δύο ή περισσότερες.
Πώς διαμορφώνεται το ύψος των προστίμων
Με βάση τη συνολική βαθμολογία που προκύπτει από τα παραπάνω κριτήρια, το ΦΕΚ καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο το πρόστιμο κινείται μέσα σε προκαθορισμένα χρηματικά εύρη. Για κάθε παράβαση προβλέπεται ένα κατώτατο και ένα ανώτατο ποσό, ενώ το τελικό ύψος τοποθετείται εντός αυτού του εύρους ανάλογα με τη βαθμολογία της υπόθεσης. Όταν διαπιστώνονται περισσότερες της μίας παραβάσεις, τα πρόστιμα υπολογίζονται χωριστά και στη συνέχεια συνδυάζονται, με συγκεκριμένο μηχανισμό προσαύξησης, ώστε το συνολικό ποσό να αντανακλά το σύνολο της μη συμμόρφωσης.
Στον πίνακα παραβάσεων της απόφασης αποτυπώνονται και συγκεκριμένα χρηματικά εύρη. Ενδεικτικά, για παραβάσεις που σχετίζονται με παραπλανητική ή μη ορθή χρήση καταχωρισμένων ονομασιών, ενδείξεων ή συμβόλων ΠΟΠ και ΠΓΕ, τα πρόστιμα ξεκινούν από τις 10.000 ευρώ και μπορεί να φτάσουν τις 50.000 ή τις 75.000 ευρώ, ανάλογα με τη σοβαρότητα. Σε σοβαρότερες περιπτώσεις, όπως η διάθεση προϊόντων στην αγορά με χρήση ενδείξεων ΠΟΠ ή ΠΓΕ χωρίς τήρηση των προδιαγραφών, τα προβλεπόμενα εύρη ανεβαίνουν σημαντικά και μπορεί να φτάσουν ακόμη και τις 100.000 έως 300.000 ευρώ, ιδίως όταν συντρέχει υποτροπή.
Από τα διοικητικά μέτρα έως την απόσυρση προϊόντων
Πέρα από τα πρόστιμα, η απόφαση προβλέπει ένα σύνολο διοικητικών μέτρων συμμόρφωσης, που ξεκινούν από έγγραφες συστάσεις και φτάνουν μέχρι τον περιορισμό ή την απαγόρευση διάθεσης προϊόντων στην αγορά. Σε περιπτώσεις σοβαρής παραπλάνησης ή επαναλαμβανόμενων παραβάσεων, προβλέπεται ακόμη και άμεση απόσυρση προϊόντων, με τη διαδικασία να περιγράφεται αναλυτικά και να συνοδεύεται από δικαίωμα ένστασης εντός συγκεκριμένων προθεσμιών. Το πλαίσιο καλύπτει τόσο τη φυσική αγορά όσο και το ηλεκτρονικό εμπόριο και τη διαδικτυακή διαφήμιση, επεκτείνοντας τους ελέγχους και στο ψηφιακό περιβάλλον.
Τα διοικητικά πρόστιμα που επιβάλλονται βεβαιώνονται ως έσοδα του Ταμείου Γεωργίας και Κτηνοτροφίας και εισπράττονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στη σχετική υπουργική απόφαση.
Το πλήρες κείμενο της υπουργικής απόφασης, όπως δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ, μπορείτε να δείτε εδώ: https://search.et.gr/el/fek/?fekId=791652.
Πηγή: https://www.agrotypos.gr/chrima/opekepe-ypaat/afstirotero-plaisio-kyroseon-gia-pop-kai-pge-ti-allazei-stin-praxi