Για την προτομή Γ.Κεφαλογιάννη στο Δημοτικό Κήπο: Εμμένουν στην αρχική αρνητική απόφαση τους τα μέλη της Δημοτικής Κοινότητας Ρεθύμνου.
Στην προγραμματισμένη για σήμερα συνεδρίαση με θέμα την “Επανεξέταση της υπ΄ αρ. :77/2025 απόφασης της Δημοτικής Κοινότητας Ρεθύμνης περί τοποθέτησης προτομής του Ρεθεμνιώτη Υπουργού Γιάννη Κεφαλογιάννη στον Δημοτικό Κήπο Ρεθύμνης “ παραβρέθηκε ο δήμαρχος Ρεθύμνης Γ.Μαρινάκης όπως είχε ήδη προαναγγείλει σε επιστολή του στα ΡΝ, μιλώντας για την προσφορά του Γ.Κεφαλογιάννη ενώ ο αρμόδιος αντιδήμαρχος πολιτισμού Μάνος Τσάκωνας μίλησε για τα τεχνικά χαρακτηριστικά της προτομής.
Τα μέλη της Δημοτικής Κοινότητας στη συνέχεια στην συνεδρίαση τους, αποφάσισαν να μην προχωρήσουν σε νέα ψηφοφορία εμμένοντας στην προηγούμενη απόφαση τους (7ης Αυγούστου) πού ήταν αρνητική.
Το λόγο για το θέμα έχει αύριο η Δημοτική Επιτροπή και μεθαύριο Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο.
ΠΗΓΗ: ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ