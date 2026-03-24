Το Εκθεσιακό Κέντρο των Χανίων Αναπτυξιακός Πνεύμονας της Οικονομίας της Δυτικής Κρήτης

Στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Χανίων, στις 09 Μαρτίου 2026, συζητήθηκαν εκτενώς οι τελευταίες εξελίξεις σχετικά με το Εκθεσιακό Κέντρο των Χανίων στην Αγυιά. Όπως έγινε γνωστό, η «Περιφερειακή Αναπτυξιακή Εταιρία Κρήτης» (Π.ΑΝ.ΕΤΑΙ.Κ.)

αποφάσισε να παραχωρήσει τις εκθεσιακές εγκαταστάσεις, έναντι μισθώματος, στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, προκειμένου να δημιουργηθεί η μία εκ των δύο προσωρινών δομών φιλοξενίας μεταναστών στην Κρήτη, όπως και η Περιφερειακή Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης Μεταναστών, στο πλαίσιο των προβλέψεων της νέας νομοθεσίας 5275/2026 για δυνατότητα εξασφάλισης αντισταθμιστικών ωφελημάτων από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Το 2022, η Επιχειρηματική μας κοινότητα «υποδέχτηκε» με ικανοποίηση την ολοκληρωμένη και καινοτόμο μελέτη του Πολυτεχνείου Κρήτης για το Εκθεσιακό Κέντρο των Χανίων, η οποία πραγματοποιήθηκε με τη χρηματοδότηση της Περιφέρειας Κρήτης – «Π.ΑΝ.ΕΤΑΙ.Κ.».

Στις βασικές της προβλέψεις είναι η επανάχρηση και ανάπλαση των ελεύθερων χώρων και κατασκευών στο εκθεσιακό κέντρο της Αγυιάς, δημιουργώντας έναν πολυχώρο που θα συνδυάζει εκθεσιακό κέντρο, συνεδριακό κέντρο, κατασκευαστικό εργαστήριο και ένα κέντρο βιώσιμης ανάπτυξης. Επίσης, σχεδιάστηκε κι ένας καλαίσθητος εξωτερικός χώρος πρασίνου, ανοιχτός καθημερινά για την αξιοποίησή του από τη Χανιώτικη κοινωνία.

Δυστυχώς, παρ’ όλη την «ωριμότητα» της συγκεκριμένης μελέτης του Πολυτεχνείου Κρήτης για την διεκδίκηση χρηματοδότησης και την υλοποίηση του αναπτυξιακού έργου, με στόχο την ενδυνάμωση της εξωστρέφειας της Χανιώτικης Επιχειρηματικότητας, αυτό όχι μόνο δεν κατέστη μέχρι σήμερα δυνατό, αλλά πλέον πραγματοποιείται και η – έστω προσωρινή – «αποξένωση» του χώρου από την Αναπτυξιακή και Επιχειρηματική του φυσική αποστολή για το μέλλον της Δυτικής Κρήτης.

Ως αποτέλεσμα, η Κρήτη πλέον διαθέτει σε λειτουργία μόνο το Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο του Ηρακλείου για να υποστηρίξει το σύνολο των επιχειρηματικών αναγκών του νησιού, μέσω των υποβαθμισμένων οδικών του συνδέσεων. Μάλιστα, ο προβληματισμός της Επιχειρηματικής κοινότητας της Δυτικής Κρήτης εντείνεται περαιτέρω, μετά και την πρόσφατη θετική πρωτοβουλία της Περιφέρειας Κρήτης να καταθέσει επίσημα πρόταση χρηματοδότησης, ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ, με σκοπό τη ριζική ανακαίνιση του εκθεσιακού κέντρου του Ηρακλείου.

Αναμφίβολα, το εκθεσιακό κέντρο των Χανίων για την επιχειρηματική μας κοινότητα λειτουργούσε μέχρι σήμερα ως Αναπτυξιακός «πνεύμονας» της Δυτικής Κρήτης. Αποτελούσε – παρά την «ηλικία» του – οικονομικό πολλαπλασιαστή, με πολυδιάστατα οφέλη για την Αγορά, όπως την ανάδειξη των τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών, την προώθηση επενδύσεων, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την προσέλκυση επισκεπτών.

Συνεπώς, το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Χανίων καλεί με πνεύμα συναίνεσης την Ελληνική Πολιτεία και την Περιφέρεια Κρήτης να δεσμευτούν πολιτικά και νομικά σχετικά με τον προσωρινό χαρακτήρα της κοινής απόφασής τους.

Παράλληλα, εξακολουθούμε να κρίνουμε ως επιτακτική την ανάγκη άμεσης χρηματοδότησης της ώριμης μελέτης του Πολυτεχνείου Κρήτης για την αναβάθμιση του Εκθεσιακού κέντρου των Χανίων στην Αγυιά, έτσι ώστε αυτή να ξεκινήσει να υλοποιείται – έστω σταδιακά – στα τμήματα όπου είναι λειτουργικά εφικτό με την παράλληλη λειτουργία της προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών.

Δυστυχώς, είναι γεγονός ότι η ισχυρή πίεση των μεταναστευτικών ροών, κατά τους προηγούμενους μήνες, και η αναποτελεσματική αποτροπή τους στα νότια της Κρήτης εξακολουθούν να δοκιμάζουν σημαντικά τις αντοχές της κοινωνικής και οικονομικής ζωής του νησιού μας, και ιδιαίτερα λίγες μόνο εβδομάδες πριν το «άνοιγμα» της νέας τουριστικής περιόδου.

Μετά και την πρόσφατη πολεμική σύγκρουση στο Ιράν και την πιθανή περαιτέρω πίεση των νότιων Ευρωπαϊκών μας συνόρων, με πραγματικούς – αυτή τη φορά – πρόσφυγες, καθίσταται πλέον ακόμα πιο επείγουσα και αναγκαία η αποφασιστική και αξιόπιστη διαχείρισή τους από την Ελληνική πολιτεία και τους Ευρωπαίους εταίρους της, μέσω της αποφασιστικής έντασης της άσκησης πολύπλευρης πίεσης στα βόρεια παράλια της Λιβύης.

Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χανίων & Γ’ Αντιπρόεδρος της Κ.Ε.Ε.Ε.

Αντώνης Ροκάκης