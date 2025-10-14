TUI SOCCA Champions League: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Ρέθυμνο για τη μεγάλη ποδοσφαιρική πανδαισία

H ένταση, η έκκριση υψηλών δόσεων αδρεναλίνης, το θέαμα, οι ανατροπές, το λεγόμενο «hype” και η φαντασμαγορία που χαρακτηρίζουν και καθιστούν ολοένα και πιο δημοφιλές σε όλο τον πλανήτη το μίνι ποδόσφαιρο, έχουν και πάλι την τιμητική τους στο Ρέθυμνο.

Για τους ρέκτες του αθλητισμού και δη του ποδοσφαίρου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο ιστορικό γήπεδο της Σοχώρας, όπου από την Παρασκευή έως και τη Δευτέρα (17-20 Οκτωβρίου) διεξάγεται το TUI SOCCA Champions League, ενώ θα ακολουθήσει (21-22 Οκτωβρίου) το SOCCA Aegean Cup ανδρών και γυναικών.

Τις δυο διοργανώσεις θα κοσμήσει με την παρουσία του ο παλαίμαχος διεθνής σέντερ φορ Άγγελος Χαριστέας, ο οποίος με τον ρόλο του πρεσβευτή θα προσδώσει ακόμη μεγαλύτερη λάμψη στη μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή.

Πρόκειται για ένα εξαήμερο γεμάτο από συγκινήσεις που ξαναφέρνει στο προσκήνιο την εποχή της αθωότητας με το αγνό (μετεξελιγμένο) ποδόσφαιρο της αλάνας, το οποίο μάλιστα συνδυάζεται από διάφορες παράλληλες πολιτιστικές και κοινωνικές δράσεις .

Αυτή η ποδοσφαιρική πανδαισία θα εκτυλιχθεί σε ένα ειδυλλιακό σκηνικό, κάτω από το φρούριο της Φορτέτζας, που αποτελεί το εμβληματικό τοπόσημο της πόλης και σε απόσταση λίγων μέτρων από το απέραντο γαλάζιο που ξανοίγεται στο Κρητικό Πέλαγος.

Στην κορυφαία διοργάνωση του πλανήτη σε συλλογικό επίπεδο συμμετέχουν 106 ομάδες από 70 πόλεις και 35 χώρες των πέντε ηπείρων σηματοδοτώντας ένα πολυπολιτισμικό αθλητικό φεστιβάλ το οποίο εφέτος διεξάγεται με διαφορετικό και πιο ελκυστικό σύστημα.

Η αυλαία αυτού του φεστιβάλ του ποδοσφαίρου 6×6 ανοίγει την Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου, στις 09:00 με τη δράση στις τρεις κατηγορίες να ολοκληρώνεται μετά τα μεσάνυχτα, καθώς το καθημερινό πρόγραμμα περιλαμβάνει πάνω από 60 αναμετρήσεις.

Ρέθυμνο, η πρωτεύουσα

του μίνι ποδοσφαίρου

Το Ρέθυμνο κινείται για τέταρτη φορά στους μαγικούς ρυθμούς του μίνι ποδοσφαίρου, καθώς προηγήθηκαν το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Εθνικών ομάδων του 2013, το Παγκόσμιο Κύπελλο της SOCCA του 2019 και το SOCCA Champions League του 2024.

Η κρητική πόλη προσέδωσε μια ξεχωριστή αίγλη στη διοργάνωση την οποία έχει αναλάβει για μία τριετία παίρνοντας τη σκυτάλη ως οικοδέσποινα από το Μάριμπορ της Σλοβενίας που φιλοξένησε το SOCCA Champions League το 2021, το 2022 και το 2023, ενώ οι διοργανώσεις του 2018 και του 2019 είχαν διεξαχθεί στο Πόρετς της Κροατίας.

Το καλωσόρισμα του Δημάρχου

Ρεθύμνης Γιώργη Χ. Μαρινάκη

Καλωσορίζοντας τις αποστολές των ομάδων και τα μέλη της διεθνούς κοινότητας του μίνι ποδοσφαίρου ο Δήμαρχος Ρεθύμνης και Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης, Γιώργης Χ. Μαρινάκης τόνισε τα εξής:

«Η εμπειρία από τις προηγούμενες διοργανώσεις που έχουν φιλοξενηθεί στον τόπο μας επιβεβαιώνει το γεγονός ότι έχει δημιουργηθεί μια γέφυρα επικοινωνίας και συνεργασίας η οποία προάγει την ευγενή άμιλλα, τον αλληλοσεβασμό και την αλληλεγγύη.

Συνάμα, επιβεβαιώνει το ασφαλές κριτήριο της επιλογής του Ρεθύμνου, καθώς η πόλη μας έχει αποδείξει ότι πληροί τις προϋποθέσεις φιλοξενίας αθλητών, ομάδων και φιλάθλων από κάθε γωνιά του πλανήτη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο και εγώ προσωπικά, ευχόμαστε στους συμμετέχοντες να έχουν υγεία και δύναμη για να συνεχίσουν να εμπνέουν τη νέα γενιά ώστε να αγαπήσει τον αθλητισμό και τις αξίες του.

Ελπίζουμε ότι η παραμονή των επισκεπτών μας, θα συμπεριληφθεί στις πιο όμορφες και αναζωογονητικές αναμνήσεις τους που θα τους ενθαρρύνουν να επιστρέψουν για να βιώσουν τη δύναμη του ιστορικού, παραδοσιακού και πολιτιστικού χαρακτήρα του Ρεθύμνου και την αυθεντικότητα των ανθρώπων του».

Η πρόβα για το Παγκόσμιο Κύπελλο

Μετά τη διεξαγωγή του TUI SOCCA Champions League θα ακολουθήσει, στις 21 και 22 Οκτωβρίου, επίσης στο γήπεδο της Σοχώρας, το SOCCA Aegean Cup στο οποίο θα συμμετάσχουν τέσσερις Εθνικές ανδρών (Ελλάδα, Κροατία, Βουλγαρία, Νότια Αφρική), στο πλαίσιο της προετοιμασίας τους ενόψει του SOCCA World Cup που θα λάβει χώρα στο Κανκούν του Μεξικού, από τις 28 Νοεμβρίου έως τις 7 Δεκεμβρίου του 2025.

Παράλληλα θα διεξαχθεί και το SOCCA Aegean Cup γυναικών με τη συμμετοχή τεσσάρων αντιπροσωπευτικών συγκροτημάτων (Ελλάδα, Ουγγαρία, Πολωνία, Λίβανος).

Αμφότερες οι διοργανώσεις διεξάγονται με την ευθύνη της Διεθνούς Ομοσπονδίας (International SOCCA Federation) και με την αιγίδα και την αμέριστη υποστήριξη του Υπουργείου Τουρισμού, του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, της Περιφέρειας Κρήτης, της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, του Δήμου Ρεθύμνης, του Επιμελητηρίου Ρεθύμνης και της ΕΠΣ Σάλας, μέλους της ΕΠΟ.