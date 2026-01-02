Οι καλύτερες τροφές για αποκατάσταση των μυών

Συνδυάστε πρωτεΐνη και υδατάνθρακες μετά την άσκηση.

Μην ξεχνάτε την ενυδάτωση, απαραίτητη για να φτάσουν τα θρεπτικά συστατικά στους μυς.

Επιλέξτε φυσικές τροφές αντί για επεξεργασμένα σνακ, για να δώσετε στον οργανισμό σας ό,τι χρειάζεται πραγματικά.