Οι καλύτερες τροφές για αποκατάσταση των μυών

Ας δούμε ποιες είναι οι πιο αποτελεσματικές.
Μετά από έντονη προπόνηση, οι μύες σας χρειάζονται κάτι περισσότερο από ξεκούραση. Χρειάζονται κατάλληλη διατροφή για να επουλώσουν τις μικρο-φθορές τους, να μειώσουν τον πόνο και να σας βοηθήσουν να επιστρέψετε στην άσκηση με ενέργεια. Ευτυχώς, υπάρχουν τροφές που μπορούν να κάνουν ακριβώς αυτό. Ας δούμε ποιες είναι οι πιο αποτελεσματικές.
Πρωτεΐνη – Tο βασικό “όπλο” των μυών
Η πρωτεΐνη είναι απαραίτητη για την επιδιόρθωση των μυών μετά την προπόνηση. Όταν ασκείστε, οι μυϊκές ίνες τραυματίζονται μικροσκοπικά και η πρωτεΐνη τους δίνει τα αμινοξέα που χρειάζονται για να ανακάμψουν πιο δυνατοί. Ιδανικά, προσπαθήστε να λαμβάνετε γύρω στο 1,5–2 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά κιλό σωματικού βάρους καθημερινά.
Καλές επιλογές: Kοτόπουλο, γαλοπούλα, ψάρι και άπαχο κρέας.
Μικρό μυστικό: O συνδυασμός πρωτεΐνης με λίγους υδατάνθρακες μετά την άσκηση αυξάνει την αποτελεσματικότητα της ανάκαμψης.
Χυμός ρόδι – Φυσικό αντιφλεγμονώδες
Ο χυμός ρόδι είναι γεμάτος αντιοξειδωτικά, που βοηθούν στη μείωση της φλεγμονής και του μυϊκού πόνου. Μπορεί να γίνει το μικρό σας “όπλο” μετά από μια απαιτητική προπόνηση. Προτιμήστε φυσικό χυμό χωρίς πρόσθετη ζάχαρη για καλύτερα αποτελέσματα.
Λιπαρά ψάρια – Σολομός, σαρδέλες και πέστροφα
Αυτά τα ψάρια είναι πλούσια σε πρωτεΐνη αλλά και σε ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, που μειώνουν τη φλεγμονή και τον μυϊκό πόνο. Αν μπορείτε, εντάξτε τα στη διατροφή σας 2–3 φορές την εβδομάδα. Το σώμα σας θα το νιώσει στην απόδοση και την ταχύτητα ανάκαμψης.
Γαλακτοκομικά – Γάλα, γιαούρτι, cottage cheese
Τα γαλακτοκομικά είναι ιδανικά για την αποκατάσταση των μυών, αφού συνδυάζουν πρωτεΐνη και υδατάνθρακες. Το σοκολατούχο γάλα, μάλιστα, προσφέρει και ηλεκτρολύτες, που βοηθούν στη γρήγορη επαναφόρτιση των μυών μετά την προπόνηση.
Αυγά – Ο μικρός αλλά ισχυρός σύμμαχος
Τα αυγά περιέχουν πρωτεΐνη υψηλής ποιότητας και όλα τα απαραίτητα αμινοξέα για την επιδιόρθωση των μυών. Αν και οι λευκοί έχουν πρωτεΐνη, ολόκληρο το αυγό με τον κρόκο δίνει περισσότερα θρεπτικά συστατικά που βοηθούν γενικά στην ανάκαμψη και την ενέργεια.
Αμυλώδη λαχανικά: Γλυκοπατάτα, κολοκύθα, πατάτες
Οι υδατάνθρακες από τα λαχανικά αυτά γεμίζουν τις αποθήκες ενέργειας των μυών (γλυκογόνο) και σας δίνουν δύναμη για την επόμενη προπόνηση. Προτιμήστε να τα καταναλώνετε μέσα σε 1–2 ώρες μετά την άσκηση για μέγιστα αποτελέσματα.
Επιπλέον τροφές που κάνουν τη διαφορά
Μπανάνα: δίνει ενέργεια και καλή δόση καλίου.
Μούρα: γεμάτα αντιοξειδωτικά για μείωση φλεγμονής.
Σπανάκι και φυλλώδη λαχανικά: πλούσια σε μέταλλα που βοηθούν στην ανάκαμψη.
Συμβουλές για καλύτερη αποκατάσταση
Συνδυάστε πρωτεΐνη και υδατάνθρακες μετά την άσκηση.
Μην ξεχνάτε την ενυδάτωση, απαραίτητη για να φτάσουν τα θρεπτικά συστατικά στους μυς.
Επιλέξτε φυσικές τροφές αντί για επεξεργασμένα σνακ, για να δώσετε στον οργανισμό σας ό,τι χρειάζεται πραγματικά.
Ακολουθώντας αυτές τις επιλογές, η ανάκαμψη των μυών γίνεται πιο γρήγορη, ο πόνος μειώνεται και η επόμενη προπόνηση σας βρίσκει πιο δυνατούς.
Πηγή: instyle.gr